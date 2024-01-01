محافظ مرات يشكر"الجوفان" لتغطيته الإعلامية المميزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى الزميل الدكتور فلاح محمد الجوفان، شهادة شكر وتقدير من محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ ، نظير جهوده الإعلامية البارزة وتغطيته المميزة لفعاليّات محافظة مرات.

ونوه "آل حفيظ" بجهود "الجوفان" المتميزة في التغطية الإعلامية للمناسبات والفعاليّات المقامة في محافظة مرات خلال العام ١٤٤٥هـ.

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