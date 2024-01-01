انت الان تتابع الكشف عن موعدَي مواجهتَي نصف النهائي لكأس الاتحاد السعودي للسيدات.. تعرَّف عليهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 يناير 2024, 7:00 مساءً

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين موعدَي إقامة مباراتَي نصف النهائي من النسخة الأولى من كأس الاتحاد السعودي للسيدات. وحجزت فِرق الأهلي والشباب والاتحاد والقادسية للسيدات مقاعدها في المربع الذهبي عقب نهاية مباريات الدور ربع النهائي. وكانت مباريات ربع النهائي من كأس الاتحاد السعودي للسيدات 2024/ 2023 قد أجريت يومَي الجمعة والسبت الماضيَين. وكشف اتحاد القدم أن مباريات الدور نصف النهائي ستقام يوم التاسع من فبراير القادم، وستجمع المواجهة الأولى بين القادسية والأهلي على ملعب نادي القادسية عند الساعة الـ(16:00) مساء، فيما تجمع المواجهة الثانية بين الشباب والاتحاد على ملعب نادي الشباب بالعاصمة الرياض. يُشار إلى أن البطولة انطلقت في شهر نوفمبر الماضي بمشاركة 16 فريقًا، قُسمت على مستويَين؛ إذ يضم كل مستوى 8 فرق حسب مراكزها في الموسم الماضي. وضم المستوى الأول أندية دوري الدرجة الممتازة: النصر، الهلال، الشباب، الاتحاد، الأهلي، شعلة الشرقية، الرياض والقادسية. فيما ضم المستوى الثاني أندية دوري الدرجة الأولى: البيرق، جدة، نجمة جدة، اتحاد النسور، الهمة، صقور الغربية، سهم والأمل. ولُعبت البطولة بنظام خروج المغلوب ابتداءً من الدور ثُمن النهائي. واعتمد الاتحاد السعودي الجوائز المالية لكأس الاتحاد السعودي؛ إذ سيحصل بطل البطولة على 750.000 ريال، وصاحب المركز الثاني 500.000 ريال، والمركز الثالث 200.000 ألف ريال.

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