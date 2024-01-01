"الصحة" تعلن توفر وظائف شاغرة لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة توفر وظائف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات منها (إدارة جودة، ذكاء أعمال، الأمن السيبراني). ‏

وتفصيلاً، وضعت الوزارة مجموعة من الشروط للتقدم إلى الوظائف والتي تضمنت الآتي :

- وثيقة التخرج. - شهادة خبرة من التأمينات وصاحب العمل. - معادلة الشهادة والسجل الأكاديمي للمؤهلات الخارجية . - عدم تسجيل فترة ساند ضمن الخبرات .

وأضافت الوزارة : التقديم سيكون متاحاً اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 إلى يوم الاثنين 8 يناير 2024 عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي: https://erp.moh.gov.sa/OA_HTML/IrcVisitor.jsp?L=AR

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