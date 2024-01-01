القيادة تهنئ كوبا والاتحاد السويسري وسلوفاكيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين، فيولا أمهيرد، بمناسبة انتخابها رئيسة للاتحاد السويسري.

وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيسة جمهورية سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلادها.

وأعرب الملك في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية كوبا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وعبر ولي العهد في برقية، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوبا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فيولا أمهيرد، بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري.

وعبر ولي العهد في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والرقي.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلادها.

وعبر ولي العهد ي برقية عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.