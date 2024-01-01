«أثر شباب مسك» يعزز المساهمة المجتمعية بإيجاد قنوات للحوار

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ويأتي الملتقى هذا العام تحت شعار «شباب مؤثر بمساهمته»، حيث سعى مسار مسك للمجتمع إلى وضع حجر الأساس لبناء حس المواطنة الفاعلة لدى الشباب من خلال إيجاد قنوات للحوار وتبادل الأفكار، وتعزيز مشاركتهم في بناء توصيات تنصب في عدة مجالات مهمة في المجتمع، منها:
الهوية الوطنية، والمواطنة الفاعلة، والمجتمعات الشبابية، وشمولية الشباب، وتنمية القدرات.
وتضمنت فعاليات الملتقى إقامة جلسات حوارية وورش عمل وأنشطة تفاعلية بين عدد من مجموعات العمل من قادة المنظمات الشبابية غير الربحية والمؤثرين والشباب، حيث تشارك كل مجموعة عمل مكونة من 30 فردا في رحلة تبدأ بالتعرف على إطار تصميم توصيات السياسات، وتتضمن مراحل توليد الأفكار واستكشاف الموضوعات وصياغة التوصيات وتوحيدها، بما يعزز من قدرات الطاقات الشابة ونقل الخبرات والمعارف بين المنظمات الشبابية في مختلف القطاعات، وجعلها أكثر استدامة وفاعلية.
من جهتها أشارت المدير العام التنفيذي المكلف للبرامج في مؤسسة مسك ديمة آل الشيخ ، إلى أن الجهود تتواصل نحو تحقيق طموحات الشباب الفاعل، وقالت «نحن في مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» نؤكد أننا سنواصل طموحنا في سبيل تحقيق طموحات الشباب الفاعل وترسيخ قيمهم، فالمؤسسة تمثل المنصة الأولى لهم في القيادة، والمهارات، إضافة إلى ريادة العمل المجتمعي.
محاور الملتقى:
- مفهوم المشاركة المجتمعية.
- تبني منصة تجمع الشباب للخروج بتوصيات تخدم القطاع.
- تعزيز الفرص لترك الأثر المنشود في الإنسان والمجتمع.
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