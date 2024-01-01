مطالبة بزيادة المحتوى العربي في الشبكة العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى مؤتمر مكة الدولي الخامس للغة العربية وآدابها.. اللغة العربية والعلوم، بضرورة زيادة المحتوى العربي من ألفاظ ومفردات ونصوص شعرية أو نثرية في الشبكة العالمية، للإسهام في الارتقاء نحو ترجمة عربية جيدة، ومعينة على الفهم لدى غير المتخصصين بالترجمة. كما أكدت التوصيات أهمية تطوير مهارات البحث العلمي والأكاديمي في ظل المتاهة الحديثة، وتنبيه الباحثين عند كتابة الأبحاث على التخلص من الأخطاء عند كتابة التقديم أو موضوع البحث، ومنها: تجاهل مشكلة البحث، والإسهاب الممل، أو الإيجاز المخل، والتكرار، واستخدام عبارات غير علمية أو مجازية أو التسويق لأفكار خاطئة. أبرز التوصيات: الاعتماد على اللغة العربية في بناء المعرفة، والخطاب، والمراسلات والمكاتبات الإدارية.

تطوير البرامج التعليمية الموجهة للطلاب في ضوء الاتجاهات الحديثة ونظريات التعلم.

إعداد المزيد من البرامج التعليمية التي تنبثق من فلسلفة نظريات التعلم الاتصالية.

التركيز على تنمية مهارات الطلاب في القراءة الرقمية الالكترونية الإثرائية.

تنمية مهارات البحث الالكتروني الأكاديمي لدى طلاب التعليم العام والتعليم العالي.

زيادة المهام البحثية في علوم اللغة العربية وآدابها.

ضرورة الاهتمام بمعالجة الضعف اللغوي لدى طلبة التعليم العام والجامعي.

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