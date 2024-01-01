شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد "حساب المواطن".. حرص للقيادة الرشيدة على المواطن وتلمس حاجاته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.

ويأتي هذا مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن

وتأتي الموافقة الكريمة حرصا من القيادة الرشيدة – حفظها الله- على المواطن وتلمس حاجاته، كما جاء التوجيه الكريم بتمديد الدعم والعمل بالبرنامج بالرغم من وجود عجز في الميزانية.

وتعد موافقة القيادة الرشيدة على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمدة عام كامل، امتدادا لما توليه الدولة رعاها الله من اهتمام بالأسر المستفيدة من البرنامج.

ويهدف استمرار التسجيل ببرنامج حساب المواطن، إلى توسيع دائرة المستحقين من الدعم المخصص ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق.

تحقيق العدالة الاجتماعية

كما تعتمد آلية توجيه مبلغ الدعم في برنامج حساب المواطن، وكذلك مبلغ الدعم الإضافي على معايير حجم ودخل الأسر، وذلك من مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية في توجيه الدعم للأسر المستفيدة من البرنامج.

وبلغ إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته في شهر ديسمبر 2017م، وحتى دورة دفعة شهر ديسمبر 2023 أكثر من 185 مليار ريال لأكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيسي وتابع، فيما بلغ مستفيدي البرنامج للدورة الأخيرة حوالي 10.8 مليون مستفيد رئيسي وتابع.

استمرار الدعم للمواطنين

ويأتي التوجيه الكريم بتمديد الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج، استمرارا للدعم الكريم الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله – والذي بدأ من شهر يوليو 2022م، ليستمر حتى نهاية عام 2024م.

كما يبعث التوجيه الكريم بتمديد الدعم لمدة عام كامل طمأنة لدى المستفيدين من البرنامج، وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

ويوجه الدعم من البرنامج للأسر السعودية الأكثر استحقاقا، بتقديم الدعم بشكل نقدي، يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

وبلغ متوسط الدعم للأسر المستفيدة في دفعة ديسمبر 2023م مبلغ 1481 ريال.