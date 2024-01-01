الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2024

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين. وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم. ولتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن امتدادًا للتوجيه الكريم السابق، الذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.