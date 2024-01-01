شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 37 سنة.. طريف تسجل أعلى تكرار لانخفاض درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أعلى تكرار لانخفاض درجات الحرارة "أقل من 5 درجات " على مستوى المملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن هذا يأتي بناءً على تقارير أشهر يناير في الفتره من عام 1985م إلى 2022م.

درجات الحرارة على طريف

وبين أن هذا جاء بمعدل 1048 يوما، فيما سجلت أيضًا في نفس الفترة أعلى تكرار لهطول الأمطار بمعدل 103 أيام.

وفي وقت سابق من اليوم دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

طقس السعودية

وشددت على عدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الجمعة المقبل.