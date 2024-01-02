شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن.. رابط وخطوات التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يهدف برنامج حساب المواطن لدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، ويوفر من خلاله دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.

التسجيل في حساب المواطن

ويمكن للمستفيد من البرنامج التسجيل للاستفادة من الدعم، وفقًا لمجموعة من الخطوات البسيطة إلكترونيًا، وهي كالآتي:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من خلال هذا الــــرابـــــط .

النقر على خانة "التسجيل".

ملء البيانات المطلوبة بدقة.

ستصل رسالة نصية بكلمة المرور المؤقتة لإتمام التسجيل، وبعدها يمكنك تغيير كلمة المرور.

إكمال التسجيل، وتقديم البيانات المطلوبة مثل الحساب البنكي والعنوان وبيانات الدخل.

إدخال الوثائق المطلوبة.

وأخيرًا، تقديم طلب التسجيل بعد الإقرار بصحة البيانات.

تعديل بيانات حساب المواطن

وتستطيع تعديل أو تحديث البيانات في برنامج حساب المواطن، من خلال إتباع الخطوات الآتية: