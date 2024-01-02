رئيس الهيئة العامة للترفيه عن ولي العهد: استطاع حرفياً أن ينقذ المملكة

أشاد رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، بدور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إنقاذ المملكة وتحقيق تقدم طويل الأمد.

وخلال مقابلته مع الإعلامي عمار تقي، أكد آل الشيخ أن ولي العهد استطاع حرفياً أن ينقذ المملكة ويصمم طريقاً مشرقاً للمستقبل لعشرات ومئات السنين.

وأشار آل الشيخ إلى أهمية فهم الناس للتحديات التي واجهت المملكة، حيث أوضح أن الاقتصاد يعتمد بنسبة كبيرة على النفط بنسبة تصل إلى 96% أو 97%. وأعطى مثالاً بأزمة جائحة كورونا وتأثيرها على أسعار النفط، مشيراً إلى أنه بفضل الإصلاحات التي تمت تحت قيادة ولي العهد، تمكنت المملكة من الحفاظ على استقرار سعر الصرف مقابل الدولار وصرف رواتب الموظفين، مما ساهم في تحقيق التنمية في البلاد. وأضاف آل الشيخ أنه تم تحقيق قفزة كبيرة في حقوق المرأة، حيث حصلت على مزيد من المميزات وتولت مناصب قيادية، بما في ذلك وزارة وسفارات ومواقع قيادية في الديوان الملكي.