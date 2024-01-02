شكرا لقرائتكم خبر عن نفذه البرنامج السعودي.. "الإرياني" يشيد بمشروع الكهرباء في سقطرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل المملكة دعمها المتنوع للشعب اليمني في جميع المناحي، والذي ينفذه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

ومن بين تلك المشروعات محطة الكهرباء، في مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، والتي أشاد بها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.

دعم السعودية للشعب اليمني

وزار وزير الإعلام اليمني برفقة قائد قوات الواجب 808 للدعم والإسناد بسقطرى العميد ركن منيف المطيري، اليوم، للمحطة ولمشروع المياه بمدينة حديبو. الذي نفذه البرنامج السعودي، تلبيةً لاحتياجات المدينة اليومية من المياه الصالحة للشرب.

ووجه الشكر والتقدير للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيادة سفير خادم الحرمين الشريفين محمد آل جابر والقائمين على هذه المشاريع، التي تسد احتياجات سكان حديبو.

مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

كما وتسهم في استقرار وتنمية الجزيرة، التي تُعدُ ترجمةً للتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، لدعم أبناء الشعب اليمني.

وأوضح الإرياني أن هذا الدعم يعبر عن عمق العلاقات الاستثنائية بين البلدين، ويجسد المواقف الأخوية في مختلف المراحل والظروف.

وباتت محطة الكهرباء جاهزة للتشغيل بقدرة 3.75 ميجا وستعمل على مدى 24 ساعة.