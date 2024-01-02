شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار تركي آل الشيخ: من يعمل مع ولي العهد يشعر بلذة العمل وإدمانه ومحبته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه برؤية المملكة 2030 وعرابها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بنظرته المستقبلية للبلاد.

وقال في مقابلة مع الإعلامي عمار تقي عبر منصة "شاشة"، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استطاع حرفيًا أن ينقذ المملكة، وأن يرسم طريقًا مشرقًا لعشرات ومئات السنين.

وأكد أن من يعمل مع ولي العهد، يصل إلى مرحلة من التلذذ في العمل وإدمانه ومحبته، خصوصًا إذا شهد أنه ينعكس على وطنه.

تطور اقتصادي

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة لو استمر على الاعتماد على النفط، لما تمكنت المملكة حتى من صرف رواتب موظفي الدولة خلال أزمة كورونا على سبيل المثال، لأن الاقتصاد كان يعتمد بنسبة 96% أو 97% على النفط، ووقتها لن يكون هناك تنمية في البلاد.

وأشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت الرياض أنها ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة لكل شركة متعددة الجنسيات تقيم مقرها الإقليمي في السعودية، وذلك في إطار برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط.

ولفت إلى بيان وزارة الاستثمار الذي أكد أن حزمة الإعفاء الضريبي تهدف إلى تشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة تشمل نسبة 0% لكل من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية.

قفزة مميزات للمرأة

ووصف ما حدث للمرأة في المملكة بأنه "قفزة" في المميزات التي حصلت عليها المرأة خلال هذا العهد المبارك والرؤية المباركة، مؤكدًا أن ذلك حق من حقوقها، وأن قيادة المرأة والوظائف وتسلم المناصب القيادية، كما يوجد الآن مرتبة وزير وسفيرات وموظفات في الديوان، وغيرها الكثير.