شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركون بكأس الصقور: ميدان العلا تحفة فنية عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد عدد من المشاركين الدوليين في كأس العلا للصقور، بميدان العلا في قرية مغيراء للرياضات التراثية في محافظة العلا، ووصفوه بأنه أفضل ميدان لمسابقات الملواح في العالم، مقارنة بالميادين الأخرى العالمية التي شاركت في منافساتها خلال السنوات الماضية.

وأشار الصقار الإماراتي سهيل بن سعيد الكندي قائد فريق "F3-S"، الحاصل على كأس العلا لفئة شاهين فرخ وقرناس محترفين دوليين ضمن المسار الثاني في المسابقة المخصصة للمحليين والدوليين (الملاك والمحترفين)، إلى أن الكأس أهم مسابقة شارك فيها، وأن ميدان العلا أروع ميدان للصقور ومسابقات الملواح.

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وقدم الكندي الشكر إلى نادي الصقور والهيئة الملكية لمحافظة العلا على التنظيم المميز للمسابقة، والتجهيز والتحضير بأعلى مستوى، وكذلك حسن الاختيار لميدان العلا (أرض التاريخ) لتحتضن أكبر مسابقة عالمية للصقور بجوائزها البالغة 60 مليون ريال.

تنظيم راقٍ

ووصف الصقار البحريني محمد بن عبد الوهاب الهاجري، الكأس بأنها من أهم سباقات وميادين الصقور العالمية التي شارك فيها.

وأوضح أن المنافسة قوية بين كبار الصقارين والملاك المحليين والدوليين من الأبطال المتأهلين من مهرجان الملك عبد العزيز، وأشاد بالتنظيم الراقي للمسابقة من قبل نادي الصقور السعودي، والإجراءات السلسة في التعامل مع المشاركين من جميع الدول.

تحفة فنية

أما الصقار الإماراتي مبارك بن نايفة الهاجري، فقال إن ميدان العلا تحفة فنية وليس مجرد ميدان لسباقات الصقور، بل يعد أفضل ميدان تسابق فيه على مستوى الخليج والعالم.

وأبدى إعجابه الشديد بالمناظر الطبيعية وجبال العلا الشامخة التي عانقت شموخ الصقور المشاركة في مشهد فني بديع، وأكد أن أجواء العلا معتدلة ومناسبة جدًا لمسابقات الملواح، مقدمًا الشكر للقائمين على تنظيم الكأس بمستوى عالمي من حيث انتهى الآخرون.