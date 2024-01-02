شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. تدشين مشروعات تنموية ومهرجان شرورة الشتوي السادس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزير بن مساعد أمير منطقة نجران عددًا من المشروعات البلدية والتعليمية والصحية، وفعاليات مهرجان شرورة الشتوي السادس، وذلك في صالة الأمير مشعل بن سعود بالمحافظة.

وشملت المشاريع التي دشنها، مشروعات بلدية تمثلت في سفلتة أكثر من 50 طريقًا في حي النزهة، وحي الأمير مشعل.

ومشروعات تعليمية بقيمة تجاوزت 20 مليون ريال، شملت مشروع مدرسة الثانوية الثانية يستفيد منها 522 طالبة، ومشروع الطفولة المبكرة بمدرسة التحفيظ الثانية والروضة الثامنة، ويستهدف 191 طالبًا وطالبة.

إضافة إلى إعادة تأهيل 3 فصول دراسية، وتأهيل وترميم مدرسة سلمان الفارسي الابتدائية يستفيد منها 630 طالبًا وطالبة.

فيما تضمنت مشروعات الصحة تطوير وتحسين مجموعة من الخدمات الطبية في مستشفى شرورة العام بالتعاون مع مستشفى صحة الافتراضي في عدد من التخصصات النادرة في طفل الأطفال، والعيون، والعظام، والغدد الصماء، والكلى، وبرنامج والأطباء الاستشاريين.

برامج تستهدف جميع الفئات

وأطلع أمير نجران على المعارض المصاحبة للفعاليات الشتوية التي تضم أجنحة للجهات الحكومية والأهلية المشاركة، وما تقدمه من خدمات وبرامج للزوار.

وأوضح محافظ شرورة موفق بن عبد الهادي العنزي، أن برامج المهرجان تستهدف جميع فئات المجتمع المختلفة، ضمن فعاليات تلامس احتياجاتهم واهتماماتهم ضمن حزمة من الفعاليات كسباق الخيل، ورالي السيارات الصحراوي، ومعارض التسوق والترفيه، والأسر المنتجة، ومسرح الطفل والأسرة، والمسابقات الرياضية المختلفة.

أوبريت "صهوة العز"

وشاهد الأمير جلوي بن عبد العزيز والحضور، أوبريتًا بعنوان "صهوة العز" قدمه طلاب التعليم في المحافظة، وعروضًا فلكلورية شعبية.

وفي ختام الحفل، كرم أمير منطقة نجران الجهات المشاركة والداعمة للمهرجان، كما تسلم هدية تذكارية من محافظ شرورة والأهالي بهذه المناسبة، وشارك سموه في العرضة السعودية.