شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد إلى تعرض أجزاء من الرياض إلى شبورة مائية (ضباب خفيف) حتى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

وأوضح المركز أن التنبيه يشمل: الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم.

شبه انعدام في الرؤية الأفقية

كما توقع المركز أن تشهد أجزاء أخرى من الرياض انتشار الضباب حتى التاسعة صباحًا، مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

ويشمل التنبيه: الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء.