انت الان تتابع خام برنت يرتفع إلى 78.07 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 يناير 2024, 5:44 صباحاً

استهلت أسعار النفط العام الجديد 2024، بارتفاع وصلت نسبته، اليوم (الثلاثاء)، 1%، مع توقعات بتأثرٍ محتملٍ للإمدادات. ووصل خام برنت إلى 78.07 دولار للبرميل محققاً ارتفاعاً بقيمة 1.03، أي ما يعادل 1.3%، فيما سجّل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعاً بقيمة 88 سنتاً بنسبة 1.2%، ليصل إلى 72.53 دولار للبرميل. يأتي هذا الارتفاع بعد تسجيل أسعار النفط انخفاضاً بنهاية عام 2023، حيث تراجع خام برنت بنسبة 3%، محققاً أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر الماضي.

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