السعودية | «الدفاع المدني»: 4 إجراءات لازمة حال تسرب الغاز

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الإثنين، إلى ضرورة مراعاة التصرف الأنسب حال تسرب الغاز.

وأضافت المديرية، عبر منصة (إكس)، أنه «حال تسرب الغاز ينبغي عدم استخدام مفاتيح الكهرباء، والولاعات وأي مصدر للشرر».

وتابعت: يجب أيضا إخراج جميع الأشخاص من المكان وقفل صمامات الغاز بإحكام، وفتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان.

https://x.com/SaudiDCD/status/1741781002916106668?s=20