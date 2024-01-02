شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على الرياض والمنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون البرتقالي عن حالة الجو بالرياض.

وأشار المركز إلى سقوط أمطارًا متوسطة على مناطق الزلفي، الغاط ، المجمعة، ثادق، حريملاء، رماح، شقراء.

وتكون مصحوبة رياح شديدة السرعة وشبه إنعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة 6 مساءً.

المنطقة الشرقية

كما حذر المركز من حالة الجو بالمنطقة الشرقية، وأصدر إنذارًا برتقالي اللون لسقوط أمطار متوسطة تشمل مناطق: الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، بقيق، رأس تنورة.

ستكون الأمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه إنعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، ارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة 11 مساءً.