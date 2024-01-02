شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار ورياح نشطة على القنفذة وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار على محافظة القنفذة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

أمطار خفيفة على جازان

كما حذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان مصحوبة برياح نشطة، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.