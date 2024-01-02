"الأخضر" يعلن قائمته في كأس آسيا 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المنتخب السعودي القائمة التي سيخوض بها مباريات بطولة كأس آسيا 2023.

وضمّت القائمة كلاً من: "نواف العقيدي وراغد نجار وأحمد الكسار، وحسين كادش وعلي البليهي وعون السلولي وحسان التمبكتي وعلي لاجامي وسعود عبدالحميد وناصر الدوسري وعبدالله الخيبري ومختار علي وعبدالله المالكي وعيد المولد وفواز الصقور وسالم الدوسري وفيصل الغامدي وعباس الحسن ومحمد كنو وسامي النجعي وعبدالرحمن غريب وأيمن يحيى، وفهد المولد وعبدالله رديف وفراس البريكان وصالح الشهري".

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