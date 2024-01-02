شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة على الباحة ورعدية في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.

الطقس في حائل

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم, من هطول أمطار رعدية ‏غزيرة ‏وتساقط للبرد، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق ‏السريعة، ‏تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.‏