شكرا لمتابعة خبر عن السلمان للنساء : اسعدي زوجك وقدريه واحترميه لتسعدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجّه المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، نصيحة مهمة للأزواج للحفاظ على بيت هادئ وعلاقة مريحة وسعيدة.

وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” لا تترك ⁧‫زوجتك‬⁩ حزينة وأنت تستطيعُ إبعاد الحزن عنها فإن كنت أخطأت عليها اعتذر منها وإن كانت أخطأت فاعفُ عنها واصفح.

وأضاف :” حزن المرأة المتكرر يؤثر سلباً على مناعتها ونضارتها ومزاجها، فساعدها لتجاوزه وأضحكها وأسعدها فستكون أنت أسعد .”

وتابع :” وأنتي كذلك اسعدي زوجك وقدريه واحترميه فسيريح ذلك باله.”