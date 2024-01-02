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السلمان للنساء : اسعدي زوجك وقدريه واحترميه لتسعدي

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الرياض - علي القحطاني - وجّه المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، نصيحة مهمة للأزواج للحفاظ على بيت هادئ وعلاقة مريحة وسعيدة.

وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” لا تترك ⁧‫زوجتك‬⁩ حزينة وأنت تستطيعُ إبعاد الحزن عنها فإن كنت أخطأت عليها اعتذر منها وإن كانت أخطأت فاعفُ عنها واصفح.

وأضاف :” حزن المرأة المتكرر يؤثر سلباً على مناعتها ونضارتها ومزاجها، فساعدها لتجاوزه وأضحكها وأسعدها فستكون أنت أسعد .”

وتابع :” وأنتي كذلك اسعدي زوجك وقدريه واحترميه فسيريح ذلك باله.”

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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