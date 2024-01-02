شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التعليم توضح شروط لمّ شمل المعلمين والمعلمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ذكرت وزارة التعليم 4 شروط لتقديم طلب لمّ الشمل في النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للمعلمين والمعلمات.

وتتمثل الشروط في تسجيل أحد طالبي لمّ الشمل ليكون مسؤولاً عن الطلب، ويصبح النقل وفق رغباته، وموافقة الطرفين على الطلب، وعليهما مسؤولية استكمال تأكيده من الرئيس المباشر لكل منهما، وفي حال عدم استكمال الإجراءات يتم التعامل مع كل طلب كطلب نقل مستقل، ووجود احتياج لتخصصاتهم وفق رغبات مسؤول لمّ الشمل، ورابع الشروط استحقاقهما النقل وفق المفاضلة.