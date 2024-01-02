شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان يشارك في مهرجان "عذق 4" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان في مهرجان "عذق" الرابع للذرة الرفيعة والنباتات العطرية، الذي نظمُه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالشراكة مع محافظة و بلدية ضمد وعدد من الجهات الحكومية والأهلية.

وأوضح مدير عام مركز الأبحاث الزراعية بجازان المهندس عواجي أبو الغيث، أن المشاركة تمثلت من خلال معرض مصاحب يضم منتجات ومعروضات عن المحاصيل الحقلية، بالإضافة إلى نخبه من المختصين والخبراء والفنيين للإجابة على أسئلة واستفسارات الجمهور.

وأفاد أن هذه المشاركة هدفت لنشر الوعي بالممارسات الزراعية المستدامة المتبعة والتقنيات الحديثة والمبتكرة، وكذلك لتوضيح الدور الفاعل الذي يقوم به المركز لتحقيق الأهداف المطلوبة لرفع مستوى خبرات وكفاءات المزارعين والإسهام في إيجاد الحلول لمشكلاتهم الفنية الزراعية، وذلك بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين وزوار المهرجان.