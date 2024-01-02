"الحياة الفطرية": الوشق من المفترسات المعرضة للانقراض وطنيًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 يناير 2024, 12:42 مساءً

سلّط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الضوء على حيوان الوشق، موضحًا أنه يعدّ من المفترسات المعرضة للانقراض وطنيًا. وقال المركز إن "الوشق" طول ذيله 18 - 34 سم، ولون الجسم بني مائل للأحمر، يتميز بخصلة شعر سوداء طويلة على أذنيه، ويصل طوله إلى ما بين 62 إلى 91 سم ووزنه من 8 إلى 19 كجم. وأضاف: ينتشر الوشق في المملكة على امتداد جبال الحجاز والسروات وشمال المملكة، ويتغذى على الأرانب البرية والوبران والطيور وهو ليلي النشاط. وأشار المركز إلى أن أنثى الوشق تضع 1 إلى 6 من الصغار بعد فترة حمل تستمر 68 إلى 81 يومًا.

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