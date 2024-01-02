انت الان تتابع تحويلات الأجانب تنخفض إلى 10.1 مليار ريال في نوفمبر الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 يناير 2024, 12:52 مساءً

سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية، خلال شهر نوفمبر 2023، انخفاضًا بنسبة 4% لتبلغ نحو 10.1 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإنه ومقارنة بشهر أكتوبر 2023، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر نوفمبر الماضي انخفاضا بنحو 760 مليون ريال، وبنسبة 7%. ووفق ما نقله موقع "أرقام" انخفضت تحويلات السعوديين للخارج خلال نوفمبر الماضي بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 لتصل إلى 5.03 مليار ريال.

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