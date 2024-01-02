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تراند اليوم : شاهد.. اشتعال النيران في طائرة ركاب واحتراقها بالكامل والكشف عن السبب

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ترجمة حصرية: وثق مقطع فيديو، اشتعال النيران في طائرة على مدرج مطار هانيدا، فى العاصمة اليابانية طوكيو، بعد اصطدامها بطائرة أخرى.

وأظهر مقطع الفيديو التهام النيران لطائرة الركاب، وسط محاولات من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

واصطدمت طائرة كبيرة الحجم من نوع داش 8، تابعة لخفر السواحل، بأخرى تابعة للخطوط الجوية اليابانية، مما تسبب في احتراقها بالكامل.

وقالت قناة " أن أتش كاي" اليابانية، طائرة الركاب المنكوبة، كان على متنها 367 شخصاً، وتم إجلاؤهم بأمان، بينما قتل 5 أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل.

وبحسب القناة، من المتوقع أن الحادث نتيجة احتكاك بين الطائرة المدنية مع طائرة خفر السواحل.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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