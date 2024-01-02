تراند اليوم : هل تعرض الموظف لحادث أثناء ذهابه إلى العمل يقع ضمن إصابات العمل؟ .. مستشار في الموارد البشرية يجيب - فيديو

صحيفة الخليج 365: كشف المستشار في الموارد البشرية ماجد القعيط عن أنواع إصابات العمل مشيرا إلى أن تعرض الموظف لحادث أثناء ذهابه إلى العمل يقع تحت مظلة إصابات العمل وتلزم المنشأة بعلاجه وتحمل جميع النفقات اللازمة.

إصابات ليس لها علاقة بالعمل

وقال القعيط خلال مداخلة مع برنامج اليوم على قناة الإخبارية: هناك نوعان من الإصابات في إصابة ليس لها علاقة في العمل تكون خارجية مثل واحد أصيب أثناء لعبه الكرة أو أصيب وهو في منزله، وهذه ليس لنا علاقة بها.

أنواع إصابات العمل

وتابع: اللي لنا علاقة فيها هي الإصابة التي حدثت أثناء العمل أو بسبب العمل أو الإصابة في الطريق أثناء الذهاب للعمل، أو في رحلة عمل أو أثناء بريك العمل أو مقابلة عميل هذه كلها تصنف إصابات عمل.

ولفت إلى أن إصابات العمل نوعان : إصابة تسبب عجز جزئي مؤقت وأخرى تسبب عجز دائم وفي جميع الأحوال النظام تكفل للعامل بأن يحميه.

هل النظام يغطي أضرار السيارات؟

وأوضح القعيط مدى علاقة النظام بتضرر سيارات الموظفين قائلا : النظام تكلم تحديدا عن صحة العامل نفسه، لكن جزئية تضرر السيارة فهذا يخص نظام الشركة.