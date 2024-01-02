النائب العام يستقبل نظيره بإمارة رأس الخيمة

ورحب المعجب في بداية اللقاء بالنائب العام لرأس الخيمة، وتبادل معه الأحاديث الودية الأخوية، منوهًا بالعلاقات الوثيقة والمتينة بين الأجهزة القضائية في كلا البلدين، الذي يأتي نتيجة للترابط الراسخ والثابت الذي يربط القيادتين والشعبين الشقيقين.
واستعرض الجانبان تعزيز التعاون في المجالات القانونية خاصة الجزائية منها والاستفادة من التجارب الناجحة والأساليب العدلية الحديثة، إضافةً إلى تبادل الخبرات الحديثة في هذا الشأن.
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