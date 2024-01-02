للمرة الأولى إجازة مطولة لمنتصف الفصل الدراسي الثاني

يتمتع طلاب مدارس التعليم العام مع نهاية هذا الأسبوع بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، التي تمتد أسبوعا كاملا، وذلك للمرة الأولى بعد وضع ضوابط الإجازات المطولة، وتحويل الدارسة من فصلين دراسيين إلى ثلاثة فصول دراسية، إذ ستبدأ الإجازة مع نهاية يوم الخميس، ويعاود الطلاب العودة للمدارس في الثاني من شهر رجب.

طلاب الجامعات

يؤدي طلاب وطالبات الجامعات اختبارات الفصل الدراسي الأول بعد تحويل بعض الجامعات بداية العام الدراسي من ثلاثة فصول دراسية إلى فصلين دراسيين، حيث بدأت الجامعات في اختبار طلابها من الأسبوع الماضي، وستستمر في ذلك هذا الأسبوع قبل التمتع بإجازة ما بين الفصلين الدراسيين.

أداء الاختبارات

نفذت إدارات المدارس في الأسبوع الذي سبق الإجازة المطولة عددا من الإجراءات، لضمان الانضباط من خلال إجراء الاختبارات الفصلية للطلاب في هذا الأسبوع، والتواصل مع الأسر، لتوعيتهم بأهمية الانضباط والالتزام بالحضور اليومي للمدرسة حتى آخر يوم بالدوام.

وأعلنت وزارة التعليم، في وقت سابق، التقويم الدراسي الجديد للعام 1445 للتعليم العام، الذي يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعا دراسيا، بواقع 180 يوما دراسيا، و60 يوما من الإجازات المتنوعة في أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يوما الإجازة الصيفية كاملة. ويشتمل التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازات متنوعة، منها 4 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.

ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445 الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات، مرونة التعديل وفق ضوابط محددة. كما جرى تحديد بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 يوم الأحد 14 / 2 / 1446 الموافق 18 / 8 / 2024.