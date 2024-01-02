شكرا لمتابعة خبر عن العقوبات التي تمنع وزارة التعليم استخدامها مع الطالب٠٠ فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح ‏المستشار التربوي والباحث في تطوير التعليم عبداللطيف الحمادي العقوبات التي تمنع وزارة التعليم استخدامها مع الطالب

وذكرت وزارة التعليم العقوبات التي تمنع استخدامها مع الطلاب والطالبات في المدارس والتي تشمل التهديد بحسم درجات ،عدم تكليف الطالب بنسخ الواجب عقاباً له،عدم طرد الطالب خارج الصف كعقوبه ،عدم الإيذاء الجسدي أو النفسي ،عدم الحرمان من تناول الإفطار،لا يمنع من ذهاب لدورة المياة أو شرب،وعدم السخرية منه او استفزازه .

وقال الحمادي بهذا الشأن:”هذه القرارات مبنية على دراسات واستشارات نفسية وتربويّة وهذه الأمور مهمة لأنها توثر على نفسية الطلاب ”