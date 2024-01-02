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قرار من “الوزراء” بخصوص استثمار الأراضي الواقعة تحت إشراف الجامعات

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الرياض - علي القحطاني - أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الموافقة على أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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