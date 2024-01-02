شكرا لمتابعة خبر عن قرار من “الوزراء” بخصوص استثمار الأراضي الواقعة تحت إشراف الجامعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الموافقة على أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.