شكرا لمتابعة خبر عن مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم قراراً بالموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وتضمنت الجلسة أيضا موافقة المجلس أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.

كما وعدّ المجلس تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي للمستفيدين منه حتى نهاية العام (2024م)؛ بأنه يأتي انطلاقاً من عناية الدولة بأبنائها المواطنين، والحرص على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.