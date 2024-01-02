"جامعة المؤسس" تنعي "جمجوم" أمينها العام السابق

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محمد بن مسعود - الدمام - نعت جامعةُ الملك عبدالعزيز، أمينَها العام السابق، أول عميد لكلية الهندسة بها، د. محمد بن عمر جمجوم.

وقدّمت الجامعةُ، ممثّلة في قياداتها ومنسوبيها، التعازيَ والمواساة إلى عائلة الفقيد، داعين الله عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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