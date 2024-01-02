تراند اليوم : شاهد: مقيم مصري يروي موقفا حدث له أثناء تواجده في مجمع تجاري وتفاجأ باتصال من المرور

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول مقيم مصري يتحدث عن التطور الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المملكة خلال مباشرة العمليات، مستهلا حديثه بالدعاء لها قائلا " الله يعز السعودية" .

وقال المقيم راويا أحد المواقف التي حدثت معه : من أسبوع تقريبا كنت في أحد المجمعات التجارية وبعدين فجأة لقيت جوالي بيرن من المرور على رقم 911 ، استغربت ليه المرور يكلمني، قال لي أنت في مجمع كذا وسيارتك في المواقف تحت مصدومة واللي صدمها واقف منتظرك انزل له.

السعودية فاقت الدول في الرقمنة

وتابع: نقف عند هذه النقطة تحديدا، أنتم متخيلين احنا وصلنا لدرجة إن في عمليات رقمية وبيانات يتم الاستفادة منها، أعتقد أن دول كثير في العالم ما وصلت لهذه الدرجة من رقمنة العمليات وإن يكون في ربط بين العمليات ببعضها وإن موقف بسيط زي دا يقدروا يوصلوا لصاحبه في أقرب وقت.

وأضاف: أنا نزلت لقيت الرجل اللي صدمني وقال لي أنا فضلت منتظرك فترة وحطيت رقمي واستنيتك وفي الآخر بلغت المرور.

شكر خاص للشخص الذي صدمه

وأردف: نصل للشق الثاني في الموضوع وهو المهم أني أتوجه بالشكر للشخص اللي صدم ووقف وأنا لا أعرفه ولا عمري شفته ويمكن ما أشوفهوش تاني أبدا بس فعليا الله يبارك لك في مالك وعمرك وعيالك الله يجزاك الخير أنت واللي رباك على هذا الموقف، غير ممكن يصدم ويمشي.