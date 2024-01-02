بالصور والفيديو: أمام خادم الحرمين.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة يؤدون القسم

أدى ستة سفراء سعوديين المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الصديقة، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر عرقة بالرياض، اليوم.

وشمل السفراء المعينون: صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن لدى مملكة إسبانيا، والدكتور غازي بن فيصل بن زقر لدى اليابان، وماجد بن عبدالعزيز العبدان لدى جمهورية المجر، وفايز بن مشل التمياط لدى جمهورية موريشيوس، ومحمد بن خليل فالوده لدى جمهورية أوغندا، ورامي بن سعود العتيبي لدى جمهورية بلغاريا.

وقد أدى السفراء القسم قائلين: “أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص”.

حضر أداء القسم، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.