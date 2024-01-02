شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا الاستحمام لأكثر من 5 دقائق.. وهذه هي الأسباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أظهرت دراسة جديدة من قبل باحثون يعملون في قسم الصحة الأمريكي، أن الإفراط في الاستحمام في كثير من الأحيان يضر بشرتك حقاً، وإذا كنت تستحم يومياً فقد تضر جسمك أكثر من نفعه.

وأشار الباحثون، إلى أن الاستحمام يومياً ولأكثر من 5 دقائق يجفف بشرتك ويزيل الزيوت العطرية، ويقول أطباء الأمراض الجلدية إنه كلما زاد غسلك خاصة بالماء الساخن زادت احتمالية جفاف بشرتك وتهيجها.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الاستحمام لأكثر من 5 دقائق يساهم في التخلص من البكتيريا الجيدة، التي تساعد بشرتك بشكل طبيعي وتحدث تشققات صغيرة يمكن أن تؤدي إلى التهابات الجلد، وفقاً لما نشر في موقع “ميديكفورم”.

وتابع الباحثون، أنه قد يسمح الاستحمام لأكثر من 5 دقائق في أن يدخل الجلد الجاف المتشقق البكتريا، والمواد المسببة للحساسية بإختراق الحاجز الذي من المفترض أن يوفره الجلد، مما يسمح بحدوث التهابات الجلد وردود الفعل التحسسية.

وأوضح الباحثون، أنه عند الاستحمام بالصابون المضاد للبكتيريا أن يقتل البكتيريا الطبيعية، وهذا يخل بتوازن الكائنات الحية الدقيقة على الجلد ويشجع على ظهور كائنات أكثر صلابة وأقل صداقة وأكثر مقاومة للمضادات الحيوية.

واستطرد الباحثون، أنه يحتاج أجهزتنا المناعية إلى قدر معين من التحفيز بواسطة الكائنات الحية الدقيقة العادية والأوساخ والتعرضات البيئية الأخرى من أجل تكوين أجسام مضادة واقية و”ذاكرة مناعية”.

وأضاف الباحثون، أن الاستحمام لأكثر من 5 دقائق أحد الأسباب التي تجعل بعض أطباء الأطفال وأطباء الأمراض الجلدية يوصون بعدم الاستحمام اليومي للأطفال، وقد يؤدي الاستحمام أو الاستحمام بشكل متكرر طوال العمر إلى تقليل قدرة الجهاز المناعي على أداء وظيفته.