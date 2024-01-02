شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض خطيرة تشير إلى إصابتك بسرطان الرئة.. لا تهملها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يمكن لسرطان الرئة. أن يتشكل دون ظهور أعراض مرئية له. والكثير من الحالات لا يتم تشخيصها إلا بعد انتشار المرض، ولكن بعض الأشخاص المصابين بسرطان الرئة تظهر لديهم أعراض مبكرة.

ومن الأعراض الأكثر شيوعاً لسرطان الرئة مايلي:

السعال المستمر

السعال المصاحب لعدوى البرد أو الجهاز التنفسي سوف يزول خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن السعال المستمر قد يكون من أعراض سرطان الرئة، فلا تتجاهله.

تغيير في السعال

يجب الانتباه إلى أي تغييرات في السعال المزمن، خاصةً إذا كنت تدخن، فقد تكون إشارة لسرطان الرئة.

تغيرات في التنفس

ضيق في التنفس أو التنفس بسهولة هي أيضاً أعراض محتملة لسرطان الرئة، حيث يمكن أن تحدث التغييرات في التنفس إذا كان سرطان الرئة يمنع أو يضيق مجرى الهواء، أو إذا كان سائل من الورم الرئوي يتراكم في الصدر.

الصفير

عندما تصبح المسالك الهوائية مقيدة أو مسدودة أو ملتهبة، تنتج الرئتين صوت صفير أو أزيز عند التنفس، ومع ذلك، فإن الأزيز هو أيضاً أحد أعراض سرطان الرئة.