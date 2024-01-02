انت الان تتابع أمير عسير يستقبل "نائبه" بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استقبل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في مطار أبها الدولي، الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، الذي وصل إلى المنطقة لمباشرة مهام عمله بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لأمير منطقة عسير.

وحضر استقبال نائب أمير منطقة عسير لدى وصوله، عدد من قيادات القطاعات العسكرية والمدنية.

وأقام الأمير تركي بن طلال، حفل استقبال ترحيباً بنائبه في صالة الاحتفالات الرئيسية بالخالدية بأبها بحضور قيادات ومشايخ المنطقة وأعيانها.

وقال أمير منطقة عسير في كلمته الترحيبية خلال الحفل: "باسمي وباسم أهالي منطقة عسير، نرحب بك أيها الأخ الذي نلت ثقة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، لتكون الأخ ذا العزم الأكيد، والرأي السديد، لنقف على قلب رجل واحد مع كل محتاج، ومع كل صاحب حق، ونقف يداً واحدة أمام كل ظالم، وكل معتدٍ، وكل معرقل لنهضة هذه البلاد".