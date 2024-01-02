إمارة مكة: "خالد الفيصل" يجري جراحة ناجحة في الرجل

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر موقعها على منصة "إكس"، أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل‬⁩، دخل مساء أمس الاثنين مستشفى الملك فيصل التخصصي بـجدة،‬⁩ حيث أجرى عملية جراحية في الرِجل، تكللت بالنجاح ولله الحمد. ‏

حفظ الله أمير مكة المكرمة من كل مكروه، ومتعه بالصحة والعافية.

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