"مارك ألين" مديراً رياضياً تنفيذياً لنادي الاتفاق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 يناير 2024, 3:52 مساءً

أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء، تعيين مارك ألين مديراً رياضياً تنفيذياً. ومنح الاتفاق لمارك ألين جميع الصلاحيات التنفيذية الإدارية والفنية الخاصة بكرة القدم. كما قرر إلغاء منصب مدير تطوير كرة القدم ودمج مهامه السابقة مع المهام المنوطة بالمدير الرياضي التنفيذي.

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