انت الان تتابع "اللهيبي" تكرّم الموهوبين والموهوبات في "تعليم جدة" المتأهلين لإبداع 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كرّمت المديرُ العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، اليوم، الطلابَ والطالبات المتأهلين ⁧‫لمعرض إبداع للعلوم والهندسة‬⁩ "إبداع 2024"، الذي ستجري منافساته خلال الفترة المقبلة في الرياض، وذلك في الحفل الذي أقامتْهُ إدارة تنمية القدرات، ممثلة في قسم الموهوبين، على مسرح الإدارة العامة بجدة.

شهد الحفلُ، الذي حضره مساعد المدير العام للشؤون التعليمية طواشي الكناني، وعدد من مديري ومديرات الإدارات والأقسام، وأولياء أمور الطلبة؛ تقديمَ عدد من الفقرات تضمنّت فيلمًا يستعرض رحلة إبداع الطلبة المتأهّلين، تلاه عرض مرئي عن مبادرة التطوع الأكاديمي، والتي سلطت الضوء عليها منسقة "موهبة" عبير الخبتي، والطالبة سارة الفرحان.

كما ألقتْ مديرُ عام تعليم جدة كلمةً أكّدت فيها أن الطلبة المتأهّلين هم فئة مبدعة جديرة بالاحتفاء والتكريم والتحفيز، تماشيًا مع خطة التنمية العاشرة نحو مجتمع معرفي مبدع، مضيفة أن رحلة الإبداع مرّت بمراحل متعدّدة واكبها عملٌ دؤوب حتى تحقّق تأهل 29 موهوبًا وموهوبةً لتمثيل تعليم جدة على مستوى المملكة، متمنية لهم التوفيقَ ومواصلة التميز لخدمة الوطن والارتقاء به عاليًا.