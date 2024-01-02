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تراند اليوم : قصة ولا في الأفلام.. شاب مصري يلجأ لحيلة مفاجئة للحصول على مال من والده ليتزوج حبيبته!

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صحيفة الخليج 365: في قصة تشبه الأفلام ، لجأ شاب مصري إلى حيلة ليحصل على مبلغ مالي من أسرته، ليتزوج من محبوبته بالجيزة.

وادعى الشاب اختطافه وطلب من والده فدية، ونجح رجال المباحث في كشف الواقعة.

وتلقت الجهات الأمنية المصرية بلاغاً من شخص باختطاف ابنه، وتلقيه اتصالا هاتفيا من الخاطفين طالبوه بدفع فدية لإطلاق سراحه، وكشفت التحريات عدم صحة البلاغ، وأن المختطف المزعوم وراء تلك الحيلة بالاتفاق مع صديقيه، سعيًا للحصول على مبلغ "الشبكة" من أبيه، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وتوصلت الشرطة إلى مكان تواجد الشاب المبلغ باختطافه بمنزل أحد شريكيه، وتم ضبطهم جميعاً.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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