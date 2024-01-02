شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة المكرمة يجري عملية جراحية ناجحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمس الإثنين، عملية جراحية في الرِجل تكللت بالنجاح.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: دخل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل -حفظه الله- مساء أمس الإثنين ١٩ / ٦ / ١٤٤٥ هجرية الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٤ م، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

أمير مكة المكرمة

تابعت: "وقد أجرى سموه عملية جراحية في الرِجل تكللت بالنجاح ولله الحمد. حفظ الله سموه من كل مكروه، ومتعه بالصحة والعافية".