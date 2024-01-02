شكرا لقرائتكم خبر عن لن تخطر في بالك.. 5 مشروبات منزلية تخلصك من الإسهال بسرعة فائقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أصبحت المشكلات الصحية شائعة جداً هذه الأيام، فالبعض يعاني من الإسهال، ولا يستطيع التخلص منه أو معالجته بشكل طبيعي كما أن البعض يفضل عدم تناول العقاقير الطبية لما تحتويه من آثار جانبية.

وفي هذا المقال سوف نستعرض مجموعة من المشروبات الطبيعية التي تعالج الإسهال دون الحاجة إلى العقاقير الطبية:

1. شاي الزنجبيل.

شاي الزنجبيل علاج جيد للإسهال، ويحتوي على جذور الزنجبيل من النباتات التي تحافظ على طعم حار، ويحتوي على مركب الزنجبيل zingerone الذي يحسن عملية الهضم ويزيد من تدفق الدم ويقلل الالتهاب.

2. شاي البابونج.

البابونج هو أفضل شاي يمكن تناوله في حالات الإسهال، يقتل الطفيليات ومسببات الأمراض من خلال توفير الخصائص المضادة للبكتيريا.

3. الشاي الأخضر.

يستخدم الشاي الأخضر لإنقاص الوزن، مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تعالج آلام المعدة والإسهال وتخفف من مشاكل الجهاز الهضمي، يمكن أن يكون الشاي الأخضر مع القرفة فعالين بالفعل في تهدئة المعدة، يساعد في منع البكتيريا التي تحمل أعراض الإسهال.

4. شاي الشمر.

يتم استخدامه بشكل متكرر في مراكز الرعاية الصحية الشاملة، ويتم تحضير شاي الشمر عن طريق تسخين بذور الشمر في الماء الساخن، يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تمكن عضلات المعدة من تقليل التقلصات والاسترخاء أثناء الإسهال.

5. شاي أعشاب قابض.

الأعشاب القابضة تقلل من إفراز الماء والأغشية المخاطية وتجفف أغشية الأمعاء، يساعد في علاج الإسهال، ويعتبر شاي الأعشاب القابض علاجاً رائعاً للبراز الرخو والتحسين الفوري للإسهال.