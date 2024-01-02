"الطيبي": خطف جندي إسرائيلي لطفلة رضيعة في غزة يمثل جريمة حرب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 يناير 2024, 4:33 مساءً

أعلن عضو الكنيست أحمد الطيبي، أن خطف جندي إسرائيلي لطفلة رضيعة من منزلها في قطاع غزة يمثل جريمة حرب ويجب فتح تحقيق فوري في ملابساته. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن تفاصيل قصة رضيعة فلسطينية تم اختطافها من قبل جندي في لواء غفعاتي، قبل أن يقتل في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني. وليس هناك أي تفاصيل عن مصير ومكان الرضيعة.

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