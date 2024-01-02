وسط أنباء متضاربة.. انفجار قوي يهز ضاحية بيروت الجنوبية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 يناير 2024, 5:04 مساءً

كشفت تقارير إخبارية أن العاصمة اللبنانية بيروت شهدت اليوم دوي انفجار في الضاحية الجنوبية في منطقة الشياح -المشرفية دون معرفة الأسباب حتى الآن. وبحسب التقارير فقد اشتعلت النيران بإحدى السيارات المتوقفة في المنطقة، وقد اتجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار في منطقة المشرفية اتوستراد هادي نصرالله. وأشارت المصادر إلى وجود معلومات متضاربة حول أسباب الانفجار، مؤكدة تداول أنباء عن استهداف شخصية سياسية من حركة حماس. يأتي هذا فيما أعلنت وسائل إعلام لبنانية سقوط ضحايا واحتراق سيارة وتضرر مبنى بسبب الانفجار، في وقت أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتباً لحركة حماس في المشرفية جنوب بيروت، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى. في سياق متصل أكدت مصادر فلسطينية في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت، موضحين أنه تأكد استشهاده بحسب عدة وسائل إعلام عربية.

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