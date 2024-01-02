‬"الالتزام البيئي" يحقّق شروط "المحاسبة" لوزارة المالية.. وينال "الوسام الفضي"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 يناير 2024, 5:07 مساءً

نال المركزُ الوطني للرقابة على الالتزام البيئي "الوسامَ الفضي"، ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي، الذي تشرف عليه وزارة المالية، ويعدّ أحد الأدوات التي تمّ إطلاقها في مركز الاستحقاق لدعم وخلق التنافسية بين الجهات الحكومية؛ بهدف تحفيز وتسريع أعمال التحول في تلك الجهات، وإنجازها بالجودة وفي الوقت المناسبين. وتسلم الرئيسُ التنفيذي لمركز الالتزام البيئي المهندس "علي الغامدي"، وسامَ المركز، والذي يعدّ ثاني أعلى الأوسمة التي تمّ على أساسها تقييم الجهات الحكومية خلال "ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي"، والتي قدّمها عبدالعزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية والمشرف على برنامج الاستحقاق المحاسبي. ويعدُّ مركزُ "الالتزام البيئي" المركزَ الوحيد الذي حصل على هذا الوسام في الاستحقاق المحاسبي، ضمن منظومة القطاعات البيئية، بعد اجتياز اشتراطات ومعايير برنامج وزارة المالية، والتي تأتي ضمن خطط التطوير والتحسين وتعزيز الشفافية لأنظمة المحاسبة الحكومية؛ حيث يعمل المشروع على توفير معلومات مكتملة ودقيقة، تعزّز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطور الإدارات المالية في الجهات الحكومية، وتدعم المسؤول في اتخاذ القرارات.

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