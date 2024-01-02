انت الان تتابع "الأونروا": إدخال مساعدات محدودة إلى شمال غزة لأول مرة منذ شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 02 يناير 2024, 5:09 مساءً

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم (الثلاثاء)، أنها بدأت في إدخال المساعدات الإنسانية لمحافظتي غزة والشمال في القطاع منذ أسبوع. وأوضح المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة، أن هذه هي المرة الأولى منذ انتهاء الهدنة المؤقتة التي استمرت لأسبوع وانتهت في 1 ديسمبر (كانون الأول) 2023، التي تدخل فيها مساعدات إلى شمال غزة، وفقاً لـ"فرانس برس". وبيّن أنه منذ أسبوع، جرى تسجيل وصول متوسط يومي يقدر بحوالي 5-7 شاحنات تحمل مواد غذائية. ولفت "أبو حسنة" إلى أن هذه المساعدات غير كافية لتلبية احتياجات سكان محافظتي غزة والشمال، لأن العديد منهم يعانون من الجوع.

كانت هذه تفاصيل خبر "الأونروا": إدخال مساعدات محدودة إلى شمال غزة لأول مرة منذ شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.